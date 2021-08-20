Кызылский район, Тыва, 20 августа, 2021, 09:40 — ИА Регнум. В Туве прокуратура начала проверку по факту ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, авария произошла 19 августа в посёлке Каа-Хем Кызылского района.

Victor Vizu Маршрутное такси ГАЗель

По предварительным данным, водитель легковушки нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с маршрутной «Газелью». В результате пострадали 10 человек, в том числе четверо несовершеннолетних.

«Кызылской межрайонной прокуратурой по факту дорожно-транспортного происшествия организована проверка соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе, при перевозке пассажиров», — отметили в ведомстве.

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