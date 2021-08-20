Infiniti представил рестайлинговый внедорожник QX80
Токио, 20 августа, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Infiniti (принадлежит компании Nissan Motor) представил обновленный рамный внедорожник Infiniti QX80. Об этом сообщается на сайте компании.
Стоит отметить, что последний серьезный рестайлинг QX80 пережил в 2017 году. А в 2020 году в салоне модели появились обновлённые дисплеи на центральной консоли.
На этот раз автопроизводитель установил на центральную консоль тачскрин мультимедийной системы размером 12,3 дюйма, как у Nissan Armada. На «приборке» имеются циферблаты спидометра и тахометра со стрелкой, а между ними разместился цветной семидюймовый экран бортового компьютера.
Под капотом автомобиля «трудится» бензиновый «атмосферник» V8 рабочим объёмом 5,6 л производительностью 405 л. с. Он агрегатируется с гидромеханической семискоростной автоматической трансмиссией.
Напомним, в четвертом квартале 2021 года компания Infiniti планирует представить на российском авторынке новый 249-сильный кроссовер QX55. Экстерьер этой модели имеет общие черты с внешностью Infiniti FX первого поколения.
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