Токио, 20 августа, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Infiniti (принадлежит компании Nissan Motor) представил обновленный рамный внедорожник Infiniti QX80. Об этом сообщается на сайте компании.

Infiniti Новый Infiniti QX80 2022 года

Стоит отметить, что последний серьезный рестайлинг QX80 пережил в 2017 году. А в 2020 году в салоне модели появились обновлённые дисплеи на центральной консоли.

На этот раз автопроизводитель установил на центральную консоль тачскрин мультимедийной системы размером 12,3 дюйма, как у Nissan Armada. На «приборке» имеются циферблаты спидометра и тахометра со стрелкой, а между ними разместился цветной семидюймовый экран бортового компьютера.

Под капотом автомобиля «трудится» бензиновый «атмосферник» V8 рабочим объёмом 5,6 л производительностью 405 л. с. Он агрегатируется с гидромеханической семискоростной автоматической трансмиссией.

Напомним, в четвертом квартале 2021 года компания Infiniti планирует представить на российском авторынке новый 249-сильный кроссовер QX55. Экстерьер этой модели имеет общие черты с внешностью Infiniti FX первого поколения.

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