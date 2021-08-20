Иркутск, 20 августа, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Жители посёлка Большие Коты Иркутского района, который стоит на берегу Байкала, самостоятельно вывозят мусор на кораблях, потому что больше некому. Об этом 20 августа 2021 года сообщает телеграм-канал «Байкал» со ссылкой на газету «Областная».

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

Как уточнил региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами — компания «РТ-НЭО Иркутск», в зоне «Юг» Иркутской области находятся 175 населенных пунктов, из которых с начала мусорной реформы не вывозят мусор, потому что нет дороги. Среди них — Большие Коты.

Местных жителей здесь — чуть более 40 человек, но летом население поселка увеличивается в сотни раз, потому что это популярное туристическое место. Сюда приходят путешественники по Большой Байкальской тропе, приезжают на судах Восточно-Сибирского речного пароходства, частных кораблях, катерах. В поселке работает более десятка турбаз и гостевых домов.

Весь мусор от туристов остается в Больших Котах. Местные жители сами платят за всё. За нынешнее лето мусор вывезли на судах типа «Ярославец» уже несколько раз.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года в сакральном месте — вблизи мыса Шаманка (Бурхан) на Байкале был установлен туалет.

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