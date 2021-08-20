Москва, 20 августа, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Погоду в Москве в выходные дни (21 и 22 августа) циклон с центром над Скандинавией. Температура воздуха в столичном регионе заметно снизится, передают «Метеоновости».

Айтен Юран Август

В субботу при переменной облачности будут приниматься небольшие дожди. Ночью +14… +16 °С, днем +23… +25 °С. Ветер северный.

В воскресенье ещё посвежеет. Ночью +13… +15 °С, днем +21… +23 °С. Облаков станет больше. Ожидаются небольшие кратковременные дожди.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на следующей неделе температура воздуха опустится до +17 градусов.

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