Ульяновск, 20 августа, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В Ульяновской области в 2021 году начнётся реализация проекта «Борьба — в школу», а в региональном центре построят центр спортивной борьбы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ulgov.ru Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских

Вопрос о строительстве нового спортивного центра был рассмотрен на встрече врио губернатора Ульяновской области Алексея Русских с сенатором, трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Карелиным. Руководитель региона подчеркнул, что «одна из ключевых задач» — создание комфортных условий для регулярных занятий спортом, поэтому в регионе продолжат развитие инфраструктуры.

«Только в Ульяновске в следующем году начнётся строительство центра борьбы в Заволжском районе, реконструкция Дворца единоборств в Засвияжском районе. На 2022 год предусмотрены федеральные средства на ледовую арену», — сказал Алексей Русских.

Что касается Центра спортивной борьбы, то на разработку проектно-сметной документации средства предусмотрены в региональной казне.

Власти отмечают, что в 2021 году стартует проект «Борьба — в школу», в рамках которого в учебных заведениях будет введён дополнительный час физкультуры с элементами спортивной борьбы.

Александр Карелин отметил инициативу регионального правительства о поддержке сельских тренеров, обратив внимание, что в Ульяновской области «размер подъёмных» — «самый впечатляющий». По его словам, на встрече был обсуждён вопрос дополнительной подготовки кадров «с упором на возможности педагогического университета».

Как сообщало ИА REGNUM, в Засвияжском районе Ульяновска планируют построить три социальных объекта — поликлинику, ледовый дворец и начальную школу. Говоря о ледовом сооружении, власти отмечали, что это может быть Дворец спорта для проведения чемпионатов по хоккею и концертов.