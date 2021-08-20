Москва, 20 августа, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Схемы обмана граждан с помощью резервного счета, куда надо переводить деньги для того, чтобы якобы их «спасти», усовершенствовали телефонные мошенники, запугивая жертв, желающих обратиться в банк для уточнения информации, уголовным преследованием. Об этом 20 августа рассказала руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

Как рассказал эксперт, в данный момент злоумышленники часто прибегают к схеме обмана, при которой они звонят потенциальной жертве и говорят, что на ее счета посягают мошенники, для чего деньги якобы надо перевести на «временный счет».

После этого на электронную на почту пользователя отправляются поддельные письма из банков, якобы Банка России и копии удостоверений сотрудников регулятора, в которых указаны реквизиты «резервного» счета, на котором якобы все средства будут в безопасности до завершения «процедуры обновления лицевого счета».

Также Лазарева рассказала, что злоумышленники подделывают не только письма из Центробанка и удостоверения сотрудников регулятора, но и прокуратуры, ФССП, Пенсионного фонда и других органов власти.

«Еще один нюанс, на который стоит обратить внимание, — это угрозы наступления уголовной ответственности «за распространение информации, полученной в ходе выполнения регламентных работ». То есть жертву пугают уголовным преследованием, если она попытается все-таки позвонить в банк и проверить информацию о необходимости смены лицевого счета и перевода всех денег на какой-то резервный счет», — добавила она.

По словам эксперта, именно это является самым главным козырем мошенников, на который они делают ставку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Иркутске пресекли деятельность 27-летнего мужчины, торговавшего поддельными справками об отсутствии у человека коронавирусной инфекции, якобы пройденной вакцинации и противопоказаний к ней.