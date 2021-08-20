Оренбург, 20 августа, 2021, 09:33 — ИА Регнум. В Оренбургской области отмечен рост гибели людей на воде — на 18% по сравнению с прошлым годом, сообщает ГУ МЧС по региону.

В воде

По данным ведомства, на 20 августа 2020 года количество утонувших составляло 50 человек, за аналогичный период 2021 года зарегистрировано 59 погибших.

Спасатели говорят, что практически ежедневно осуществляют рейды на пляжи и проводят профилактические беседы с детьми, которые находятся без сопровождения взрослых.

«Многим ребятам сложно объяснить, насколько опасно купаться в необследованных местах купания. К сожалению, в этом году уже семь детей стали жертвами водной стихии. Это говорит о том, что большинство оренбуржцев не делает выводов для себя и продолжает игнорировать требования безопасности. В первую очередь, виноваты в этом сами взрослые», — считает государственный инспектор Центра ГИМС Андрей Васин.

Во избежание несчастных случаев оренбружцев призывают выбирать для отдыха санкционированные пляжи и не отпускать на водоёмы детей без сопровождения взрослых.