Кишинёв, , 09:32 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду опровергла заявления генерального прокурора республики Александра Стояногло о давлении на прокуратуру со стороны исполнительной власти. Своё заявление глава государства разместила в соцсети Facebook.

Майя Санду President.gov.ua

Санду назвала заявления Стояногло о том, что в ходе последнего заседания Высшего совета безопасности (ВСБ) от него якобы требовали возбудить дела против лидеров оппозиционных партий «лживыми и безответственными».

«На заседании ВСБ 10 августа обсуждалось, что члены двух преступных группировок, причастных к крупным коррупционным делам, беспрепятственно покидают страну, а прокуратура ничего не делает, чтобы их остановить или вернуть в Молдову для привлечения к ответственности. Дела против оппозиции не обсуждались», — написала Санду.

Она добавила, что генеральный прокурор якобы отсутствовал на последнем заседании ВСБ.

Напомним, 19 августа Стояногло выступил на пресс-конференции, на которой заявил, что прокуратура Молдавии после того, как президентом стала Санду, якобы подвергается давлению. Он также сообщил, что глава республики якобы потребовала возбудить дела против экс-президентов Молдавии Игоря Додона и Владимира Воронина, которые являются лидерами Блока коммунистов и социалистов.

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