Москва, 20 августа, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой США в матче первого тура группового этапа чемпионате мира, который проходит в Москве. Встреча завершилась в дополнительное время со счётом 5:4.

(сс) n3otr3x Пляжный футбол

В составе российской команды голы забили Борис Никоноров (12-я и 20-я минуты), Антон Шкарин (17), Андрей Новиков (21) и Алексей Макаров (39).

Победный гол в этом матче был забит за 13 секунд до конца дополнительного времени.

На групповом этапе сборная России также сыграет с командами Парагвая и Японии. В четвертьфиналы выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

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