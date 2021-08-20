Рязань, 20 августа, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Избирательные бюллетени для голосования граждан на зарубежных участках переданы 19 августа в избирательную комиссию Рязанской области из типографии. Документы передадут в две страны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном избиркоме.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Единый день голосования

Голосовать на выборах депутатов Государственной думы РФ будут граждане России, находящиеся на территории других государств. К одномандатному избирательному округу № 156 Рязанская область — Рязанский одномандатный избирательный округ, где зарегистрировано 10 кандидатов, относится избирательный участок №8042 в Белоруссии. А в Казахстан, на участок № 8126, передадут бюллетени для голосования за одного из восьми кандидатов по одномандатному избирательному округу № 157 Рязанская область — Скопинский одномандатный избирательный округ.

В избирательных бюллетенях кандидаты размещены в алфавитном порядке с указанием краткой биографической информации. Единый день голосования назначен на 19 сентября.