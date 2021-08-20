Омск, 20 августа, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Аграрии Омской области приступили к уборке основных сельскохозяйственных культур. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 августа в региональном правительстве.

Светлана Шаповалова Уборочные работы в Алтайском крае

Началу массовой уборки урожая зерна в Омской области посвятили заседание регионального штаба по организованному проведению сезонных полевых работ в 2021 году.

Первый зампредседателя областного правительства Валерий Бойко напомнил, что в этом году сложились сложные погодные условия. В ходе посевной наблюдалось недостаточное количество влаги в почве. 18 июня в регионе был введён режим ЧС из-за суховея и почвенной засухи. Однако Бойко уверен, что омские аграрии найдут «пути решения для достижения высоких результатов».

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа подчеркнул, что товаропроизводители региона «уверенно справились с комплексом весенних полевых работ».

«Несмотря на все погодные издержки и катаклизмы, аграриям удалось вырастить в условиях текущего года достойный урожай», — отметил он.

В 2021 году аграриям необходимо убрать урожай на площади 2 млн 947 тыс. га, что на 66 тыс. га больше, чем в прошлом году. В том числе это 2 млн 001 тыс. га зерновых и зернобобовых (на 26,5 тыс. га меньше, чем в прошлом году).

По состоянию на 19 августа в регионе скошено 143,1 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, обмолочено 117,3 тыс. га (5,9%), намолочено 165,9 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность — 14,1 ц/га. Продолжается заготовка кормов.

Как сообщало ИА REGNUM, уборочная кампания стартовала в Красноярском крае.

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