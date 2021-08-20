Медведевский район, Марий Эл, 20 августа, 2021, 09:28 — ИА Регнум. По состоянию на 5:00 мск 20 августа, пожар в деревне Студенка локализован, общая площадь горения составила около 2 тыс. кв. метров, огнем уничтожены три неэксплуатируемых строения. Из деревни эвакуировано 26 человек, пострадавших нет, сообщает управление МЧС по Марий Эл.

Пресс-служба правительства Марий Эл Лесной пожар в Марий Эл

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До настоящего момента в связи с угрозой перехода пожара на поселок Шап эвакуированы отдыхающие и персонал санаториев «Кооператор», «Южный», «Шап», а также жители поселка Шап. На 12 автобусах вывезены 634 человека, включая 423 ребёнка. Все эвакуированные направлены в здание Национальной президентской школы-интерната в Йошкар-Оле, большинство детей переданы родителям. Пока в здании школы остаются 104 человека, в том числе 87 детей. 32 взрослых размещены также в лагере «Авангард».

В связи с лесным пожаром перекрыт участок трассы Р176 «Вятка» с 41 по 86 км.

В ликвидации пожара принимают участие 376 человек и 131 единица техники.

Как сообщало ИА REGNUM, первичный очаг возгорания был обнаружен в поселке Сосновый бор днем 19 августа. При этом Лесоохрана контролировала возгорание уже с 18 августа. Накануне днем ситуация ухудшилась, жителей поселка в составе около 300 человек эвакуировали. Проживающих и персонал санатория «Сосновый бор» также эвакуировали: 168 человек увезли на пяти автобусах. Из-за сухой и ветреной погоды пожар перекинулся на пилораму на окраине деревни Студенка.