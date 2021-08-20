* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Магас, 20 августа, 2021, 09:27 — ИА Регнум. В Ингушетии местную жительницу подозревают в финансировании деятельности международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Против нее возбуждено уголовное дело, женщина находится в розыске, сообщили 20 августа в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Алаксандр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Как установлено, в мае 2020 года обвиняемая обманом заполучила от своего родственника денежные средства. Мужчина перечислил ей деньги на банковскую карту для того, чтобы она оказала помощь в возвращении его несовершеннолетних племянников в Россию. Получив деньги, женщина направила их на другие цели — на поддержание деятельности международной террористической организации.

«Предпринимаются меры по розыску обвиняемой, которая с 2014 года скрывается от органов предварительного следствия и объявлена в международный розыск», — говорится в сообщении СК.

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