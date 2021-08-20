Улан-Удэ, 20 августа, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В Бурятии за первые семь месяцев 2021 года введены в эксплуатацию 1748 жилых домов на 2591 квартиру общей площадью 195,8 тыс. кв. метров. Это в два раза больше объёмов жилищного строительства в январе-июле 2020 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Бурятстате.

image4you Жилье

81,4% всего жилья построено местными жителями за свой собственный счёт и на заёмные средства. При этом большинство построенных домов приходится на Улан-Удэ, а также пригородный Иволгинский район.

«В январе-июле 2021 года объемы жилищного строительства в сельской местности увеличились в 1,3 раза к соответствующему периоду прошлого года, в городах и поселках городского типа — в 2,3 раза», — отметили в службе статистики.