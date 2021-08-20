Пенза, 20 августа, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Из Пензы 20 августа выехала в Нижегородскую область аэромобильная группа спасателей для оказания помощи в борьбе с лесными пожарами.

Лесной пожар

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Как сообщает ГУ МЧС по Пензенской области, в составе группировки 35 человек личного состава и девять единиц техники.

Для пензенских спасателей эта коммандировка в Нижегородскую область станет второй. 7 августа аэромобильная группа из Пензенской области привлекалась к тушению лесных пожаров в городе Сарове Нижегородской области.

ИА REGNUM напоминает, в нижегородском Сарове сняли режим чрезвычайной ситуации, введённый ранее из-за пожара в заповеднике имени Петра Смидовича на территории Темниковского района Мордовии.

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