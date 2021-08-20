Чолпон-Ата, Киргизия, 20 августа, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин в ходе заседания межправительственного совета ЕАЭС предложил создать рабочую группу по решению проблем глобальной климатической повестки и призвал к продвижению «зелёного финансирования» в странах союза. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленая продукция

«Значительно усилившимся за прошедший период негативным трендом стали изменения в окружающей среде… Они окажут негативное влияние на экономические интересы всех стран, без исключения. Необходимо использовать работу по продвижению «зелёных проектов», «зелёного финансирования» в ЕАЭС в партнерстве с ведущими финансовыми организациями», — заявил Мамин.

Он отметил, что началом работы в этом направлении станет создание рабочей группы по выработке общих подходов стран ЕАЭС в контексте реализации глобальной климатической повестки.

Как сообщалось ранее, в Киргизии началось заседание межправительственного совета ЕАЭС. Заседание в узком составе состоялось 19 августа. Председательствующий на заседании Мамин также высказался о вакцинации как главном двигателе экономического восстановления.