Вашингтон, , 09:25 — REGNUM Правительство США отреагировало на призывы частных организаций снять ограничения на посещение КНДР. Об этом сообщает радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент) со ссылкой на представителей Госдепартамента США.

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Во внешнеполитическом ведомстве акцентировали внимание на том, что запрет по-прежнему в силе, поскольку безопасность граждан США за рубежом является одним из важнейших приоритетов правительства страны.

Известно, что ранее группа южнокорейско-американских частных организаций направила госсекретарю США Энтони Блинкену письмо, в котором призвало правительство США снять запрет на поездки в КНДР.

Напомним, что ограничения на посещение Северной Кореи были введены в 2017 году после инцидента с американским студентом Отто Уормбиром, который скончался после заключения в северокорейской тюрьме за кражу агитационного плаката из отеля, в котором он проживал в качестве туриста.

В сентябре 2020 года запрет продлили в третий раз. Ограничения будут действовать до 31 августа 2021 года включительно.

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