Абинский район, Краснодарский край, 20 августа, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Сель сошёл в Краснодарском крае, на границе Крымского и Абинского районов, вечером 19 августа, сообщили в региональном оперативном штабе.

Andrei Stroe Сель

Сель сошёл на дорогу Абинск — Шапсугская в результате проливных дождей, дорога оказалась перекрыта. По данным ГИБДД по Краснодарскому краю, автобус, объезжая препятствие на трассе, съехал в кювет, обошлось без пострадавших.

На месте схода селя работали спасатели и полиция. По данным на 07:00 20 августа последствия схода селя удалось устранить, на данный момент движение на трассе восстановлено в полном объёме.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Краснодарского края на период до 21 августа действует штормовое предупреждение из-за сильных ливней.