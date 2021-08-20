Якутск, 20 августа, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В августе-сентябре в рамках северного завоза в Якутии планируется доставка в почти 62 тонн картофеля при помощи авиации. Овощи отправят в отдалённые сёла республики, транспортное сообщение с которыми сезонное, проинформировали корреспондента ИА REGNUM 20 августа в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.

ИА REGNUM Картофель

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Практику доставки картофеля самолётами в Арктические сёла возобновляют спустя 10 лет. Перевозить овощи будет Ан-2. Доставку планируется осуществить в августе-сентябре. Первые десять рейсов уже выполнены, населённые пункты получили более 11 тонн картофеля.

Груз полетит в 32 отдалённых и труднодоступных населённых пункта восьми арктических районов республики. Всего с помощью авиации намерены увезти в Арктику почти 62 тонны картофеля.

Как сообщало ИА REGNUM, северный завоз в Якутии в этом году затрудняет обмеление судоходных рек и трудности управления пароходами в условиях сильного дыма.