Барнаул, 20 августа, 2021, 09:22 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 20 августа 2021 года от коронавируса привились 585 025 человек (+7381 за сутки). Такие данные приводит оперштаб.

(сс) qimono Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

Из общего числа привитых 125 833 жителя региона получили первую прививку (+681 за сутки), и 458 242 человека (+6632 за сутки) полностью привиты. Также известно, что ещё 950 человек прошли повторную вакцинацию (+68 за сутки).

В настоящее время Алтайский край получил уже 726 993 комплекта вакцины (+1560 за сутки).

Читайте также: В Алтайском крае за сутки от COVID-19 привили почти восемь тысяч человек