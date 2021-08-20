Чебоксары, 20 августа, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В Чувашии единовременную «президентскую» выплату к новому учебному году перечислили родителям 177,6 тыс. детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе отделения ПФР.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM 1 сентября

На выплат семьям Чувашии в настоящее время направлено 1776 тыс. рублей. В том числе 10 тыс. рублей также получили родители, опекуны и попечители 68 детей-инвалидов в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся по школьной программе. Кроме этого, выплаты перечислили на счета 145 детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих в домах-интернатах и детских домах.

Всего в Чувашии выплата к новому учебному году перечислена родителям 177,6 тыс. детей.

Напомним, что перечисление выплат началось 2 августа. Заявления от родителей будут приниматься до 1 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, из федерального бюджета по предложению президента Владимира Путина на единовременные выплаты для школьников направят более 200 млрд рублей. Размер выплаты составляет 10 тыс. рублей на каждого ребёнка. Их можно получить на всех школьников от 6 до 18 лет, включая будущих первоклассников.