Джакарта, , 09:21 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди объяснила, что вопрос об обеспечении равенства вакцин становится все более насущным, сообщает CNN Indonesia.

Ретно Марсуди Victor pogadaev

По словам главы МИД Индонезии, общее количество случаев COVID-19 во всем мире перевалило за отметку в 200 миллионов. Одна из причин — скорость передачи COVID-19.

«По оценкам генерального директора ВОЗ, при нынешних тенденциях число случаев заболевания может достигнуть 300 миллионов к началу следующего года или даже раньше», — заявила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что правительство Индонезии должно ограничить мобильность людей в торговых и развлекательных центрах.

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