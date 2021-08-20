Джакарта, 20 августа 2021, 09:21 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди объяснила, что вопрос об обеспечении равенства вакцин становится все более насущным, сообщает CNN Indonesia.
По словам главы МИД Индонезии, общее количество случаев COVID-19 во всем мире перевалило за отметку в 200 миллионов. Одна из причин — скорость передачи COVID-19.
«По оценкам генерального директора ВОЗ, при нынешних тенденциях число случаев заболевания может достигнуть 300 миллионов к началу следующего года или даже раньше», — заявила Ретно Марсуди.
Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что правительство Индонезии должно ограничить мобильность людей в торговых и развлекательных центрах.
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