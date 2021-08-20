Ньон, Швейцария, 20 августа, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Благодаря победе команды из Граца (Австрия) «Штурм» над словенской «Мурой» (3:1) и венского клуба «Рапид» над луганским «Заря» (3:0) в Лиге Европы, Австрия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА.

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При этом на данный момент разрыв между Австрией (30.050) и занимающей девятое место в таблице Россией составляет 0.632 балла.

Также Шотландия после победы «Рейнджерс» из Глазго над «Алашкертом» (1:0) в Лиге Европы и ничейного результата в матче с участием «Сент-Джонстона» и австрийской команды ЛАСК (1:1) в Лиге конференций увеличила свой отрыв от России.

В результате идущая на восьмой позиции таблицы коэффициентов УЕФА Шотландия (31.500) опережает Россию (30.682) на 0.518 балла.

Отметим, ранее из розыгрышей еврокубков выбыли два российских участника — казанский «Рубин» и «Сочи». При этом московский «Спартак» после проигрыша португальской «Бенфике» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов оказался в Лиге Европы.