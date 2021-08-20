Оренбург, 20 августа, 2021, 09:19 — ИА Регнум. В Оренбурге 29 августа в Оренбургском губернаторском музее в­­­­­­­­­­­­­­­­­­ рамках Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и авангард» состоится открытие выставки «Камера! Мотор!», сообщает минкультуры региона.

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Выставка посвящена истории появления и развития кинематографа и телевидения в крае. Посетители узнают, где располагались главные центры кино, как они были организованы и что предпочитали смотреть оренбуржцы в XIX-ХХ веках.

«В фокусе выставки — известные картины, снятые в Оренбуржье столичными кинематографистами и звёзды отечественного кино, жизнь которых была связана с нашим краем. Здесь же — награды известного сценариста Алексея Саморядова, творчество которого отражает настроения 1990-х. Экспозицию дополняют предметы из фондов Адамовского народного музея и музея целины: фотографии, документы и реквизит к фильму «Иван Бровкин на целине», напоминающие о съёмках известного фильма», — отметили в министерстве.

Один из разделов выставки посвящен телевещанию в Оренбургской области, начало которому было положено в далёком 1961 году. Посетители смогут увидеть фотографии первых дикторов и операторов Оренбургской телестудии, стоявших у его истоков. В зале состоится демонстрация фрагментов первых телепередач и фильмов легендарного кинооператора Константина Урбановича, сохранившихся в архивных фондах.