Москва, 20 августа, 2021, 09:20 — ИА Регнум. В России коллективный иммунитет к коронавирусу может быть сформирован к концу 2021 года, считает глава научного Центра им Гамалеи Александр Гинцбург.

Цитата из видео. kremlin.ru Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург

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По его словам, на сегодняшний день формирование коллективного иммунитета идет хорошими темпами, «до конца 2021 года необходимый уровень такого иммунитета должен быть достигнут». Кроме того, добавил он, «вакцины в избытке имеются во всех регионах».

«Мне кажется, сейчас ни один губернатор не жалуется на недостаток вакцины», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что COVID-19 станет сезонным заболеванием, когда уровень иммунитета населения достигнет 80%.

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