Калуга, 20 августа, 2021, 10:06 — ИА Регнум. В день празднования 650-летия Калуги 28 августа в областном центре пройдет Калужский космический марафон — массовый забег, который соберет около 2500 участников. Старт и финиш — на вертолётной площадке на набережной Яченского водохранилища. Об этом 20 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра спорта Калужской области Олега Сердюкова.

Марина Каширская ИА REGNUM Забег

В 2021 году Калужский космический марафон пройдет во второй раз. В 2020 году в нём приняли участие около 1000 человек. В этом году ожидается около 2500 участников. Они смогут выбрать дистанцию: 5 км, 21,1 км. Будет организован забег для детей и забег «Безграничный» для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Мы приглашаем принять участие в беге всех желающих. Предусмотрено несколько разных дистанций, в том числе для детей и людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме этого, запланированы различные активности и подарки от спонсоров. Это будет яркий, интересный, а главное — спортивный праздник!» — отметил Олег Сердюков.

Калужский космический марафон — проект регионального министерства спорта. Марафон проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».