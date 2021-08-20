Медведев обыграл Димитрова в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати
Цинциннати, США, 20 августа, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Болгарии Григором Димитровым в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Даниил Медведев
Встреча продолжалась 1 час 30 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:3.
Медведев семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, пять ошибок на подаче и один брейк.
В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с испанским теннисистом Пабло Карреньо-Бустой.