Цинциннати, США, 20 августа, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Болгарии Григором Димитровым в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

CORNUT Даниил Медведев

Встреча продолжалась 1 час 30 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:3.

Медведев семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, пять ошибок на подаче и один брейк.

В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с испанским теннисистом Пабло Карреньо-Бустой.