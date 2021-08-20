Москва, 20 августа, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Власти Москвы с начала 2021 года одобрили предпринимателям более 1 млрд 53 млн рублей в виде субсидий и грантов, сообщается на портале мэра столицы.

Бизнес

Отраслевые комиссии приняли решение по 973 обращениям от бизнесменов. За последнее время одобрено 195 заявок на общую сумму более 272 млн рублей.

В 2021 году в Москве чаще всего заявки на субсидии подают экспортеры, франчайзи, участники выставок и компании, которые хотят компенсировать комиссии сервисов доставки еды.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы выделили 114,7 млн рублей на поддержку представителей малого и среднего предпринимательства.

Читайте подробнее: Более 114 млн рублей выделено на поддержку малого бизнеса Москвы