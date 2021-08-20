Саратов, 20 августа, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 242 новых случая заражения коронавирусом, сообщает 20 августа региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

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Из числа инфицированных за минувший день пневмония диагностирована у 85 пациентов, с признаками ОРВИ — 146 человек, у 11 пациентов — бессимптомное течение заболевания. Накануне выявили 247 заражений. Всего подтверждено 78 155 случаев инфицирования. Выздоровели с начала наблюдения 72 562 человека, за сутки — 222 пациента.

Наибольшее количество инфицированных за прошедшие 24 часа выявили в Саратове — 98 человек, остальные — в других районах области. Среди заболевших преобладают жители старше 60 лет — 75 человек, 39 — в возрасте до 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в саратовском аэропорту «Гагарин» рядом с пассажирским терминалом открылся мобильный пункт экспресс-тестирования на коронавирус. Воспользоваться услугой может любой желающий, результат будет готов в течение 30 минут.

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