Цинциннати, США, 20 августа, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем Франции Гаэлем Монфисом в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Об этом 19 августа сообщает корреспондент ИА REGNUMM.

(сс) Carine06 Андрей Рублёв

Встреча продолжалась 1 час 50 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:5).

Рублёв восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника девять эйсов, шесть двойных ошибок и 3 из 4 брейков.

В четвертьфинале турнира Рублёв сыграет с французским теннисистом Бенуа Пэром.