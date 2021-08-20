Орел, 20 августа, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Приговор по громкому уголовному делу в отношении высокопоставленных сотрудников полиции Орловской области вынес Железнодорожный районный суд Орла 19 августа, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора область Татьяна Цуканова.

George Hodan Суд

Заместитель начальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по Орловской области (он временно отстранен от должности) и бывший начальник отделения №3 (Железнодорожный район г. Орла) ОЭБиПК УМВД России по Орлу признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере.

Как установлено, подсудимые, являясь сотрудниками полиции, получили через посредников часть взятки в 2 млн рублей из планируемых 4 млн за заведомо незаконное бездействие по имеющимся материалам процессуальных проверок. Также замначальника орловской полиции признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Судом и следствием установлено, что он, зная о хищении зерна пшеницы на хлебной базе №36, препятствовал принятию законного и обоснованного решения по данному факту, тем самым злоупотребил должностными полномочиями.

Суд учел мнение гособвинителя и приговорил замначальника полиции УМВД Орловской области к 11 годам лишения свободы со штрафом в размере 16 млн рублей, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок 10 лет. Второму подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 16 млн рублей, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок 10 лет. Оба осужденных отправятся отбывать наказание в колонию строгого режима. Также суд лишил обоих осужденных специальных званий «полковник полиции» и «майор полиции», соответственно. Приговор суда не вступил в законную силу.