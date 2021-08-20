Барнаул, 20 августа, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 20 августа 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 4434 человека, причём 26 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Тяжелобольных насчитывается 786 (-1 за сутки), из них 198 подключены к аппаратам ИВЛ (-2 за последние сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (15 923 человека, +39 за сутки) и ОРВИ (43 177 человек, + 226 за сутки).

С начала учебного года коронавирус выявлен у 3734 детей (+32 за сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (67 582 человека, +268 за сутки) новый вирус победили 51 729 человек (+111 за сутки).

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