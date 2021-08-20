Москва, 20 августа, 2021, 09:07 — ИА Регнум. С начала 2021 года в опорах наружного освещения на улицах Москвы заменили более 3 тыс. натриевых и галогеновых ламп на светодиодные, сообщает 20 августа сайт мэра и правительства Москвы.

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В мэрии отмечают, что новые лампы долговечнее и позволяют экономить электроэнергию. Всего до конца 2021 года планируется заменить 6 тыс. ламп.

«Столичные улицы, дороги и дворы освещает в общей сложности более 680 тысяч светильников. Более 165 тысяч из них уже светодиодные», — рассказал глава московского департамента жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Торсунов.

По его словам, светодиоды сегодня являются одним из самых энергоэффективных источников света, и со временем система освещения Москвы станет полностью энергосберегающей.