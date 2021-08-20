Оренбург, 20 августа, 2021, 09:07 — ИА Регнум. На востоке Оренбургской области в течение двух дней (18−19 августа) проходили анитеррористические командно-штабные учения «Шторм-Ирикла-2021», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре регионального оперативного штаба.

Пресс-центр оперативного штаба в Оренбургской области Учения

Согласно замыслу, злоумышленники осуществили подрыв плотины Ириклинской ГРЭС, в результате которого произошел пожар на нефтетерминале предприятия и утечка отравляющих веществ. После чего условные террористы на маломерном плавательном средстве скрылись.

С целью пресечения условного террористического акта все силовые структуры Оренбургской области были приведены в боевую готовность. На предприятии ввели режим ЧС, а Гайском городском округе и Новоорском районе — режим контртеррористической операции. Одновременно губернатор — председатель областной антитеррористической комиссии принял решение о введении уровня террористической опасности повышенный («красный»).

ГУ МЧС России по Оренбургской области задействовало силы аэромобильной группировки для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ с воздуха. В ходе розыскных мероприятий установили место дислокации «боевиков». Они нашли укрытие на побережье плотины Ириклинской ГРЭС. В ходе спецоперации место было заблокировано, а переговоры и предпринятые меры показали, что ситуацию мирным путем не решить. В результате штурма «бандитов» нейтрализовали. Потерпевших среди местного населения и работников Ириклинской ГРЭС не имелось.

Стоит отметить, что в учениях принимали участие более десяти ведомств. Действия подразделений были максимально приближены к реальности и получили положительную оценку руководства оперативного штаба.