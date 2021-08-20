Чебоксары, 20 августа, 2021, 09:07 — ИА Регнум. В Янтиковском районе Чувашии очевидец строительства оборонительных рубежей Надежда Никоноровна Никонорова отметила 95-летие. Несмотря на почтенный возраст, она продолжает вести хозяйство, много читает, играет на балалайке и пишет стихи. Об этом сообщает администрация района.

Cap.ru В Янтиковском районе Чувашии Надежда Никоноровна Никонорова отметила 95-летие

Надежда Никоноровна отметила 95-летие 18 августа. С начала войны в возрасте 15 лет и до самого выхода на пенсию трудилась в родном колхозе. Несмотря на годы, долгожительница самостоятельно справляется с домашними делами, содержит в порядке хозяйство, читает книги и газеты, поёт, играет на балалайке и пишет стихи.

«В своих произведениях отражает всю боль и тяготы военного и послевоенного времени», — говорится в сообщении администрации Янтиковского района.

Надежда Никоноровна — свидетель строительства Казанского обвода. В сборнике воспоминаний «Строители безмолвных рубежей», подготовленном по инициативе управления администрации города Чебоксары, приводится рассказ ветерана.

«Осенью в нашу деревню приехали колхозники из других районов, чтобы рыть оборонительные рубежи, землянки. В нашей бане проживали восемь колхозников из деревни Калиновка Красноармейского района, они были 1924 — 1925 годов рождения. Они мне рассказывали, что копают окопы. Говорили, что вырубали лес. Это было зимой. Температура доходила до 41 градуса мороза. За ночь земля промерзала на полметра. Рассказывали, что у них было приспособление, выпускавшее пар, чтобы отогревать замёрзшую землю. Пока земля отогревалась, надо было копать без перерыва. Люди часто получали обморожения. Работали очень интенсивно, казалось, от людей «идёт пар», — приводится, в частности, фрагмент воспоминания (подготовлен учеником Артёмом Кузнецовым из чебоксарской школы № 36).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году указом главы Чувашии Олега Николаева отмечается Год трудового подвига строителей Сурского и оборонительных рубежей. В октябре 1941 года исполняется 80 лет со дня начала возведения рубежей обороны, которые в случае взятия Москвы должны были сдержать натиск фашистской армады при продвижении на Урал.