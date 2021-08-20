95-летний ветеран в Чувашии играет на балалайке и пишет стихи
Чебоксары, 20 августа, 2021, 09:07 — ИА Регнум. В Янтиковском районе Чувашии очевидец строительства оборонительных рубежей Надежда Никоноровна Никонорова отметила 95-летие. Несмотря на почтенный возраст, она продолжает вести хозяйство, много читает, играет на балалайке и пишет стихи. Об этом сообщает администрация района.
Надежда Никоноровна отметила 95-летие 18 августа. С начала войны в возрасте 15 лет и до самого выхода на пенсию трудилась в родном колхозе. Несмотря на годы, долгожительница самостоятельно справляется с домашними делами, содержит в порядке хозяйство, читает книги и газеты, поёт, играет на балалайке и пишет стихи.
«В своих произведениях отражает всю боль и тяготы военного и послевоенного времени», — говорится в сообщении администрации Янтиковского района.
Надежда Никоноровна — свидетель строительства Казанского обвода. В сборнике воспоминаний «Строители безмолвных рубежей», подготовленном по инициативе управления администрации города Чебоксары, приводится рассказ ветерана.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году указом главы Чувашии Олега Николаева отмечается Год трудового подвига строителей Сурского и оборонительных рубежей. В октябре 1941 года исполняется 80 лет со дня начала возведения рубежей обороны, которые в случае взятия Москвы должны были сдержать натиск фашистской армады при продвижении на Урал.