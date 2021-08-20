Мельбурн, Австралия, 20 августа, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Полиция Виктории (юго-восток Австралии) арестовала огромную сумму криптовалюты в 8,5 миллиона австралийских долларов ($6 млн), предположительно связанную с преступной группировкой, торгующей наркотиками в Даркнете. Об этом 20 августа сообщил телеканал Nine News.

Криптовалюта

Операция, в котором 19 августа провела местная полиция, совершившая рейд на несколько объектов недвижимости в Мельбурне и Восточном Гиппсленде, является крупнейшим изъятием криптовалюты в истории Австралии.

Командующий по борьбе с преступностью в Виктории Мик Фрюен отметил в ходе пресс-конференции, что полицейские также получили доступ к банковским счетам, содержащим 1,8 миллиона долларов США и автомобили на сумму около 70 тысяч долларов США.

В ходе рейдов были арестованы 31-летняя женщина и 30-летний мужчина. Оба они были отпущены, но расследование продолжается.