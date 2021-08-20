Токио, 20 августа, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Грузинский дзюдоист Звиад Гогочури лишён аккредитации и не примет участия в Параолимпийских играх в Токио. Об этом 20 августа сообщает агентство Kyodo.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Вон отсюда

Гогочури, который является победителем Параолимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, лишён аккредитации после того, как был арестован за избиение охранника гостиницы в Токио.

Отмечается, что инцидент произошёл ночью 12 августа, когда сборная Грузии проходила карантин в гостинице в Токио. Охранник гостиницы сделал замечание спортсменам, которые употребляли алкоголь и шумели. В ответ те отшвырнули его так, что он сломал ребро.

После задержания полицией Гогочури признал вину. В ближайшее время он должен покинуть Японию. Остальным членам грузинской сборной вынесено предупреждение.