Задержанный в Токио грузинский дзюдоист лишён аккредитации на Параолимпиаде
Токио, 20 августа, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Грузинский дзюдоист Звиад Гогочури лишён аккредитации и не примет участия в Параолимпийских играх в Токио. Об этом 20 августа сообщает агентство Kyodo.
Гогочури, который является победителем Параолимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, лишён аккредитации после того, как был арестован за избиение охранника гостиницы в Токио.
Отмечается, что инцидент произошёл ночью 12 августа, когда сборная Грузии проходила карантин в гостинице в Токио. Охранник гостиницы сделал замечание спортсменам, которые употребляли алкоголь и шумели. В ответ те отшвырнули его так, что он сломал ребро.
После задержания полицией Гогочури признал вину. В ближайшее время он должен покинуть Японию. Остальным членам грузинской сборной вынесено предупреждение.