Владикавказ, 20 августа, 2021, 09:05 — ИА Регнум. В Северной Осетии прекратила прием пациентов больница, в которой произошла авария в системе подачи кислорода и погибли девять пациентов. Вместо нее открыт прием больных с COVID-19 в Республиканской клинической больнице, сообщили 20 августа в региональном минздраве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«С сегодняшнего дня Республиканская клиническая больница начинает прием пациентов с новой коронавирусной инфекцией. <…> Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи при этом прием пациентов с COVID-19 прекращает», — говорится в сообщении.

В минздраве отметили, что ситуация с распространением коронавируса в Северной Осетии «остается тревожной». В новом ковидном госпитале, развернутом на базе республиканской клинической больницы, создано 460 инфекционных коек и 42 — реанимационные.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в больнице скорой медицинской помощи в городе Владикавказе произошла авария в системе подачи кислорода. Из-за ЧП скончались девять пациентов. По данному факту возбуждено уголовное дело.