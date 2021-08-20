Киев, 20 августа, 2021, 09:05 — ИА Регнум. За минувшие сутки на Украине подтвердили 1600 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 20 августа пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

Согласно сообщению, за сутки на Украине госпитализировали 597 человек, 26 пациентов скончались от COVID-19.

Наибольшее число новых случаев заражения выявлено в Киеве и в Одесской области — 222 и 109 соответственно.

Всего за время пандемии на Украине зафиксировали 2 271 826 случаев заражения коронавирусом, а также 53 394 летальных случаев, им обусловленных.

Напомним, ранее пресс-служба министерства цифровой трансформации Украины сообщила, что в ЕС признали украинские сертификаты о вакцинации от COVID-19.

Читайте также: ЕС признал украинские сертификаты от COVID-19