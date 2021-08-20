Дарвин, Австралия, 20 августа, 2021, 09:00 — ИА Регнум. 20 августа вся Северная территория Австралии будет освобождена от действия постановления властей о локдауне после того, как эпидемиологическая ситуация в регионе заметно улучшилась. Об этом 20 августа сообщил телеканал Nine News.

Австралия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

За последние сутки в регионе не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом, вследствие чего карантин будет снят в полдень 20 августа.

Отмечается, что некоторые базовые антикоронавирусные ограничения сохранятся. Так, в столичном Дарвине локдаун уже был снят сутками ранее. В Кэтрине локдаун тогда был продлен еще на 24 часа.

Однако 20 августа власти штата приняли решение отменить карантин на территории всей Северной территории.