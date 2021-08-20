Пекин, 20 августа, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Компания WM Motors анонсировала дебют гоночного автомобиля Weltmeister Champion. Об этом сообщает CarNewsChina.

CarNewsChina Weltmeister Champion

Новинка будет представлена 29 августа на автомобильной выставке Chengu Auto Show в Китае.

По данным WM Motors, Weltmeister Champion разгоняется до 100 км/ч за 1,8 с. Это даже больше, чем у Tesla Model S Plaid.

Мощность двух электромоторов новинки составляет 805 л. с. Модель имеет полный привод. Кроме того, автомобиль оснащен аккумуляторной батареей на 1400 кВтч, соответствующей требованиям FIA.

Стоит отметить, что компания WM Motors образовалась в 2016 году. Она занимается производством электрокаров. Завод марки находится в Сучжоу. На учредительном собрании представитель WM Motors заявил, что компания собирается выпустить серию доступных электромобилей для массового рынка. При этом у них нет планов конкурировать с Tesla.

Ранее компания Chery совместно с компанией Shandong Qihe County выпустила серийную версию компактного электрического автомобиля EC1 под новым брендом Costin.

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