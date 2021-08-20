Москва, 20 августа, 2021, 08:57 — ИА Регнум. В Москве центры госуслуг «Мои документы» вернулись к обычному режиму работы, сообщается на портале mos.ru.

Mos.ru МФЦ

«С 20 августа все центры госуслуг «Мои документы» вновь принимают посетителей в обычном режиме. Предварительная запись отменена», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее решение было принято из-за стабилизации эпидемиологический обстановки в Москве.

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Районные МФЦ работают ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 18 августа в Москве выявили 2142 случая заражения коронавирусом. Общее число выявленных с начала пандемии случаев достигло 1 549 386. За сутки 18 августа госпитализированы 562 человека, скончались 54 пациента.