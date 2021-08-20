Москва, 20 августа, 2021, 08:56 — ИА Регнум. В Москве ожидается до 26 градусов тепла, сообщает 20 августа центр погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Теплый день в Москве

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"Сегодня синоптическая ситуация обусловится барической седловиной, благодаря чему осадки маловероятны, а воздух в последний раз в сезоне прогреется до июльских климатических показателей», — говорится в прогнозе на день.

Существенных осадков, по данным метеорологов, не будет. Воздух в столице прогреется до 26 градусов тепла, в Подмосковье — до 28 градусов. Скорость ветра не превысит восьми метров в секунду.