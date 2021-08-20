Саратов, 20 августа, 2021, 09:05 — ИА Регнум. В Саратовской области с начала года произошло более 1,4 тыс. загораний мусора, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

Следите за развитием событий в трансляции: «Наводнения, пожары, землетрясения: мир во власти стихии — все новости»

Накануне в Ленинском районе Саратове горела несанкционированная свалка на площади 500 кв. метров. Тушили огонь несколько часов.

Энгельсский район попал в число территорий, где наиболее часто происходит возгорание мусора. Здесь с начала года зафиксировали 150 вызовов. На особом контроле находятся две несанкционированные свалки в черте города — на проспекте Строителей и в районе коттеджного поселка Малинки. Данные мусорные завалы представляют наибольшую угрозу, так как расположены рядом с жилыми домами. Только в августе пожарные выезжали на их тушение 4 раза.

Сотрудники МЧС с 2019 года регулярно выдают предписания районной администрации за данные объекты. Последствия горения свалок могут быть самыми серьезными. В Энгельсской администрации утверждают, что вопрос со свалками в короткие сроки решить невозможно. Для внесения объекта в федеральную программу рекультивации необходимо собрать пакет документов. В настоящее время администрация решает вопрос о патрулировании объектов с целью установления нарушителей, осуществляющих незаконный вывоз мусора.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа произошел пожар на территории Ершовского района Саратовской области. На площади 500 га горел заброшенный плодопитомник.

Читайте также: В Саратовской области тушат пожар в заброшенном плодопитомнике

Читайте также: В Саратовской области ликвидировали лесной пожар