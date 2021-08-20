Кызыл, 20 августа, 2021, 08:52 — ИА Регнум. В Туве правоохранители прервали прямой эфир несовершеннолетней жительницы Кызыла в инстаграме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Цитата из к/ф «Взломать блогеров». реж Максим Свешников. 2016. Россия Блогеры

Получив информацию о распространении в соцсети записи с прямого эфира, сотрудники полиции немедленно выехали по адресу блогерши. Как отмечается, подросток проживает с законными представителями.

«В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили в ведомстве.