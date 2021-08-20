Джакарта, 20 августа, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что правительство Индонезии должно ограничить мобильность людей в торговых и развлекательных центрах, сообщает Republika.

Иван Шилов ИА REGNUM Штаб-квартира ВОЗ в Женеве

В организации отметили рост мобильности населения в Бантене, Западной Яве и Центральной Яве. ВОЗ считает, что правительству необходимо смягчить эту ситуацию, чтобы предотвратить передачу коронавируса.

«Разработка конкретных планов имеет важное значение для прогнозирования и смягчения воздействия повышенной мобильности на передачу коронавируса и потенциала систем здравоохранения на национальном и региональном уровнях», — говорится в официальном отчете ВОЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, различные стороны в Сингапуре обеспокоены ситуацией с COVID-19 в Индонезии.

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