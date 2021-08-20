Южно-Сахалинск, 20 августа, 2021, 08:50 — ИА Регнум. В Сахалинской области сокращают количество мест в ковидных госпиталях. Число коек уменьшат на 50. Перемены связаны со снижением уровня заболеваемости COVID-19 в регионе, пишет Sakhalin.info.

Mos.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

Читайте также: На Камчатке коронавирус отступает

По словам министра здравоохранения Сахалина Владимира Кузнецова, по возможности количество мест в ковидных госпиталях продолжат сокращать, в том числе есть намерение вернуть к обычному режиму работы гинекологию Южно-Сахалинска. Также рассматривается уменьшение ковидных коек в больницах Корсакова, Долинска и Анивы.

Если возникнет необходимость, медучреждения снова можно будет в течение двух недель обратно адаптировать для лечения пациентов с COVID-19, заверил Владимир Кузнецов. Всего в регионе созданы 512 мест для больных коронавирусом, которые нуждаются в госпитализации.

Как сообщало ИА REGNUM, коечный фонд в ковидных госпиталях также сокращают в Камчатском крае.