Киев, 20 августа, 2021, 08:54 — ИА Регнум. В Киеве на репетиции парада военной техники ко Дню независимости Украины на борту одного из танков был замечен «камуфляж», выполненный из малярной ленты. Соответствующую фотографию опубликовал фотограф Александр Гусев на своей странице в социальной сети Facebook.

Copyleft Украинский танк «Оплот»

Позже пресс-служба командования сил логистики ВСУ опубликовала заявление, в котором объяснила данный курьёз. По словам силовиков, танк, двигаясь к месту проведения репетиции парада, зацепил ветви дерева и незначительно повредил слой краски.

«Было принято решение устранить указанное повреждение в месте ожидания прохождения колонны. Поэтому на поврежденное место временно была нанесена малярная лента», — сказано в сообщении.

В ВСУ добавили, что повреждённое место покрасили, и танк прошёл по центру Киева без малярной ленты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба харьковского танкового завода имени Малышева сообщила, что к 30-й годовщине независимости Украины предприятию удалось изготовить один танк «Оплот». Бронемашина будет участвовать в параде в Киеве.