Москва, 20 августа, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Студенту МГУ Саид-Мухаммаду Джумаеву, устроившем драку с омоновцами на протестной акции в январе 2021 года, вынесен приговор. Джумаева обвинили в применении насилия к представителю власти и отправили за решетку на пять лет. Такое решение принял 19 августа Тверской суд Москвы.

Иван Шилов @ ИА REGNUM Митинг

Напомним, уроженец Чечни, сменивший имя на Микаил Мархиев пытался после инцидента сбежать из России, но его задержали в лесу в Псковской области, неподалёку от границы с Прибалтикой. Власти Чечни пообещали своему земляку помощь в улаживании проблемы, если он публично отречётся от своих политических взглядов, но тот не последовал совету.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Джумаева трусливым шакалом, так как настоящий чеченец не сбегает от ответственности.

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