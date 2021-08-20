Барнаул, 20 августа, 2021, 08:48 — ИА Регнум. В связи с карантинными мероприятиями, связанными с пандемией коронавируса, гостиничный бизнес Алтайского края в 2020 году принял на 26,7% меньше постояльцев, чем в 2019 году и на 4,6% меньше, чем в 2016 году. Такие данные 20 августа приводит территориальное управление государственной статистики.

Светлана Шаповалова Алтайски край

Всего в 2020 году на территории Алтайского края действовало 323 средства размещения гостиничного типа. Наибольшую долю в них занимали гостиницы, апартотели, сюит-отели — 67,5%, мотели и хостелы — 8,4%, другие организации гостиничного типа — 24,1%. Наибольшее число гостиниц и аналогичных средств размещения края находится в городах Барнауле, Бийске, Рубцовске, Белокурихе, Яровом, Алтайском районе (55,7% от всех организаций гостиничного типа края).

Номерной фонд гостиниц и аналогичных средств размещения в 2020 году состоял из 5131 номера, единовременной вместимостью 11 172 места, числящихся по инвентарным данным на конец года (сезона).

В гостиницах располагаются 82,6% номеров, в мотелях 1,4%, в хостелах 3,6% и 12,4% номеров в других организациях гостиничного типа. Средства размещения с номерным фондом не более 50 номеров в 2020 году составили 95% общего номерного фонда КСР гостиничного типа Алтайского края.

За пять лет номерной фонд гостиниц и аналогичных средств размещения увеличился на 26,9%, число мест с 2016 года выросло на 36,2%. В 2020 году в гостиницах и аналогичных средствах размещения останавливалось 306,6 тыс. человек. Основными целями размещавшихся в гостиницах и аналогичных средствах размещения лиц были отпуск, досуг и отдых — 52,1%, деловые и профессиональные цели — 40,0%.

В 2019 году было размещено 418,2 тыс. человек, что на 30,1% человек больше чем в 2016 году.

Как сообщало ИА REGNUM, недавнее ограничение регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией не сказалось на стоимости отдыха в Горном Алтае. Цены на проживание на отдельных базах и так достигли своего максимума: самые комфортабельные апартаменты уже раскуплены, стоимость проживания в отдельных отелях поднялась на 80−90%.

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